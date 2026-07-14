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02:22, 14 июля 2026Россия

Над российским регионом сбили четыре украинских беспилотника

Миляев: Над Тульской областью сбили четыре украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в небе над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram.

Как указал политик, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

«Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили еще четыре украинских беспилотника», — подчеркнул он.

Ранее в тульском городе Щекино при атаке беспилотника ВСУ был поврежден многоквартирный дом.

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