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08:22, 12 июля 2026Россия

ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области

Миляев: В тульском городе Щекино при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В городе Щекино Тульской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в многоквартирный жилой дом. Подробности раскрыл глава региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе «Макс».

По его данным, дом получил повреждения в результате атаки беспилотников. Специалисты зафиксировали повреждение кровли и потолочного перекрытия в квартире.

Пострадавших и возгораний нет, жильцов эвакуировали, отметил губернатор. Развернут пункт временного размещения.

К месту происшествия съехались оперативные службы.

Ранним утром 12 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что украинские войска атаковали промышленное предприятие. Удар унес жизнь одного человека, еще три человека пострадали.

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