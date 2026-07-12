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07:50, 12 июля 2026Россия

ВСУ атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Федорищев: В результате атаки ВСУ на Самару поврежден промышленный объект
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».

«Сегодня ранним утром террористический украинский режим средствами БПЛА атаковал наш регион. В результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы», — написал он.

По его словам, в результате атаки погиб один мужчина, еще три человека, включая одного ребенка, пострадали. Он также напомнил о действующем в регионе запрете на съемку беспилотников и последствий их атак.

Ранее на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание после атаки БПЛА. Кроме того, части беспилотников рухнули во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской.

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