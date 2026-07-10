Российский НПЗ загорелся после атаки ВСУ

ОШ: В Северском районе из-за обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошло возгорание из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

Кроме того, части вражеских беспилотников рухнули во дворе частного дома и на территории одного из предприятий в станице Северской.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками регион. За ночь силами противовоздушной обороны было сбито 14 БПЛА.