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04:39, 3 августа 2024Россия

Украинские беспилотники атаковали Орловскую область. Два из них попали в жилую многоэтажку

Губернатор Клычков: два украинских БПЛА попали в жилой дом под Орлом

Фото: Stringer / Reuters

Орловская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу, 3 августа.

Губернатор российского региона Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано

Андрей Клычковгубернатор Орловской области

Украинские беспилотники попали в жилой дом под Орлом

Один из беспилотников ВСУ попал в жилую многоэтажку в деревне Жилина под Орлом. Через некоторое время «почти в то же самое место» прилетел второй БПЛА. Это случилось, когда во дворе дома собрались жители, которые пытались перебраться в безопасное место.

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В результате нападения повреждения получили квартиры на нескольких верхних этажах многоэтажки, один из них загорелся. Уточняется, что к настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Другой российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ

В ночь на субботу, 3 августа, Ростовская область также подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Дроны-камикадзе ударили по городу Морозовск. По предварительной информации, целью атаки стал аэродром.

Губернатор региона Василий Голубев указал, что при атаке были повреждены несколько складских объектов в Каменском и Морозовском районах.

Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Информация о пострадавших уточняется

Василий Голубевгубернатор Ростовской области

Ранее БПЛА ВСУ атаковали два села в Белгородской области. Два украинских беспилотника сбросили четыре взрывных устройства, пробив кровлю, повредив окна и фасад одного дома в Новопетровке Волуйского городского округа.

Помимо этого, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, в результате атаки четырех FPV-дронов и двух других беспилотников осколками были повреждены три частных дома, три автомобиля и социальный объект.

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      Маргарита Пименова
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