Украинские беспилотники атаковали жилые дома в российском регионе

Гладков сообщил об атаке ВСУ на белгородские села Новопетровка и Илек-Пеньковка

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два села Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Новопетровке Волуйского городского округа два беспилотных летательных аппарата сбросили четыре взрывных устройства, пробив кровлю, повредив окна и фасад одного дома.

Помимо этого в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района, в результате атаки четырех FPV-дронов и двух других беспилотников осколками повреждены три частных дома, три автомобиля и социальный объект. «Электроснабжение временно отсутствует в поселке Прилесье, селах Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично Репяховка и Илек-Пеньковка», — написал Гладков.

По его данным, мирные жители не пострадали. Последствия атак начнут устранять после согласования с Минобороны России.

Ранее ВСУ атаковали кассетными боеприпасами город Шебекино. Два из них попали в жилую пятиэтажку, у которой в результате загорелась кровля.