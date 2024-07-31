Кассетные боеприпасы ВСУ попали в многоквартирный дом в российском регионе

Гладков: в многоквартирный дом в Шебекино попали два кассетных боеприпаса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области шестью кассетными боеприпасами, два из которых попали в многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание кровли по всей площади дома, и до квартир огонь не дошел. Мирные жители не пострадали. «Поговорил с жителями поврежденного дома. Половина людей выехала к своим родственникам. Еще 17 человек мы временно разместили в ПВР», — написал Гладков.

На приложенных к посту кадрах видно дымящуюся крышу поврежденной пятиэтажки, возле которой работают пожарные.

О пожаре в многоквартирном доме в Шебекино после атаки ВСУ стало известно рано утром 31 июля. Очевидцы рассказали, что слышали над городом громкие взрывы.

Днем ранее украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный. В результате оказались повреждены два автомобиля. Кроме того, в Петровке дрон-камикадзе врезался в частный дом.