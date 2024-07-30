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13:52, 30 июля 2024Россия

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на российское предприятие

Гладков: беспилотник ВСУ атаковал территорию предприятия в Церковном

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородского района. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в хуторе Церковный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия, повредив два автомобиля. Помимо этого, в Петровке дрон-камикадзе врезался в частный дом, у которого оказались выбиты окна и посечен фасад.

По данным Гладкова, пострадавших, предварительно, нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в результате удара беспилотника по селу Вознесеновка пострадала женщина. У нее зафиксировали баротравму и ушиб руки. Кроме того, на территории предприятия в Шебекино ранен мужчина. Его забрали в больницу с черепно-мозговой и минно-взрывными травмами.

30 июля Гладков рассказал, что с начала специальной военной операции ВСУ повредили более 30 тысяч домов и квартир. Более 24 тысяч из них восстановили.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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