Два человека получили ранения при атаках ВСУ по российскому региону

ВСУ ударили по Белгородской области, пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали в результате очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В селе Вознесеновке в результате удара беспилотника женщина получила баротравму и ушиб руки. Россиянка самостоятельно обратилась за помощью, в ближайшее время ее госпитализируют.

Еще один человек пострадал в приграничном городе Шебекино — мужчина был ранен на территории предприятия, куда прилетел выпущенный ВСУ снаряд. Медики везут его в больницу с черепно-мозговой и минно-взрывными травмами.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак со стороны Украины. По оценке местных властей, с начала спецоперации разрушению и повреждению подверглись более 30 тысяч домов и квартир. По состоянию на 30 июля, 24 тысячи из них были восстановлены.