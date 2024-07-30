Губернатор заявил о десятках тысяч поврежденных домов из-за обстрелов ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ с начала СВО повредили более 30 тысяч домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала проведения специальной военной операции повредили десятки тысяч домов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Всего за 2,5 года было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир. На сегодняшний день восстановили более 24 тысяч», — сообщил губернатор.

За минувшую ночь, по его словам, специалисты восстановили 736 домов и квартир. Глава приграничного региона поблагодарил специалистов, задействованных в восстановлении жилья.

Ранее Гладков сообщал, что с начала СВО были ранены более 1,1 тысячи жителей Белгородской области. Еще 200 человек получили несовместимые с жизнью травмы.