Белгородский губернатор назвал число раненых с начала СВО жителей региона

С начала специальной военной операции (СВО) ранены более 1,1 тысячи жителей Белгородской области. Это число назвал губернатор региона Вячеслав Гладков, его слова приводит ТАСС.
По сообщению главы Белгородской области, еще более 200 человек врачи спасти не смогли.
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15 июля Гладков заявлял, что Белгородской области необходимы дополнительные меры защиты от атак Вооруженных сил Украины.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, власти делают все для защиты Белгородской области от ударов ВСУ, однако обеспечение безопасности региона занимает время.