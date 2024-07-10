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11:53, 10 июля 2024Россия

В Кремле высказались о безопасности Белгородской области от атак ВСУ

Песков: для обеспечения безопасности Белгородской области от ВСУ требуется время
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sergei Bobylev / Sputnik / Reuters

Для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) требуется время. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, как подчеркнул представитель Кремля, Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности приграничного российского региона. «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», — высказался Песков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам ВСУ. Украина наносит удары с помощью дронов и артиллерии, а также выпускает по региону ракеты. Так, 10 июля система противовоздушной обороны сбила над регионом два украинских беспилотника.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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