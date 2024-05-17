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13:06, 17 мая 2024Россия

Путин объяснил наступление России в Харьковской области

Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, объяснил президент Владимир Путин. Его выступление в Китае транслирует Кремль в Telegram-канале

«Это тоже их [Украины] вина. Потому что они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. (...) И я говорил публично, если это будет продолжаться, мы будем вынуждены создать санитарную зону. Мы это и делаем», — сообщил глава государства.

Санитарную зону российским военным нужно создать для того, чтобы обезопасить территорию России от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил президент. Он также заявил, что сейчас у России нет планов брать под контроль город Харьков.

Российские военнослужащие в начале мая начали наступление в Харьковской области, из региона начали эвакуировать тысячи человек. Минобороны тем временем ежедневно отчитывается о продвижении в этой зоне боевых действий. Так, 15 мая сообщалось о взятии Глубокого и Лукьянцев, до этого — о контроле над Бугроваткой. Еще раньше стало известно, что российские военные зашли в Волчанск.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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