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13:17, 15 мая 2024Россия

Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Глубокое и села Лукьянцы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — поселок Глубокое и село Лукьянцы. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы «Севера» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Укранины (ВСУ), нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 23-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ и 113-й бригады территариальной обороны возле Журавки, Гранова, Липцов и Волчанска. Помимо этого, отражены три контратаки украинских военных в районе Глубокого и Старицы.

По данным Минобороны России, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север» до 125 человек, противотанковую пушку «Рапира», две гаубицы Д-30, по одной боевой машине реактивных систем залпового огня Vampire и «Ольха», а также три танка и три боевые машины пехоты.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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