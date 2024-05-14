Минобороны сообщило о взятии под контроль ВС РФ Бугроватки в Харьковской области

Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, бои велись силами подразделения группировки войск «Север». Российским военным удалось продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожить живую силы и технику в нескольких населенных пунктах области.

Россия взяла под контроль Бугроватку

В результате активных действий группировки «Север» российские военные взяли под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Также бойцы ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старица в Харьковской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 135 военных, две боевые бронемашины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, одна гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и другое оружие.

Более выгодные рубежи также заняли группировки войск «Запад», подразделения «Южной» группировки, «Центр» и «Восток».

Глава украинской разведки заявлял о критической ситуации в Харьковской области

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что ситуация в Харьковской области приближается к критической.

По его словам, Россия намерена истощить военные резервы Украины, которые и так являются слабыми. Буданов также сообщил, что украинское командование было вынуждено перебросить на это направление войска с других участков фронта. Он отметил, что все силы в настоящий момент находятся под Харьковом и в Часовом Яру.

«К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — добавил он.