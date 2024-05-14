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13:29, 14 мая 2024Россия

Российские войска взяли еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль Бугроватки в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Бугроватка. Бои на данном направлении велись силами подразделений группировки войск «Север». В результате активных действий военнослужащим России удалось продвинуться в глубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В зоне контроля северной группировки войск противник за сутки потерял до 135 бойцов, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

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«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением российских войск в Харьковской области. При этом он отказался комментировать вопрос о вероятности вхождения Харьковской области в состав России.

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