Российские войска взяли еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль Бугроватки в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Бугроватка. Бои на данном направлении велись силами подразделений группировки войск «Север». В результате активных действий военнослужащим России удалось продвинуться в глубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В зоне контроля северной группировки войск противник за сутки потерял до 135 бойцов, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением российских войск в Харьковской области. При этом он отказался комментировать вопрос о вероятности вхождения Харьковской области в состав России.