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12:17, 3 августа 2026Экономика

В Египте зафиксировали землетрясение

В Египте зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Виктория Клабукова

Фото: Ronny Adolof Buol / Shutterstock / Fotodom

В Египте произошло землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмотолчки зафиксировали в полночь по времени UTC (три часа ночи по Москве). Колебания магнитудой 4,7 были зарегистрированы в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид с населением более 700 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Аналогичной магнитуды достигло недавнее землетрясение в Неаполе. Для города оно стало сильнейшим за последние 40 лет. Эпицентр подземных толчков располагался в районе супервулкана Флегрейских полей, а эхо землетрясения ощутили не только в самом Неаполе, но и в округе. В результате стихийного бедствия пострадали как минимум четыре человека, оказались повреждены несколько жилых зданий и церквей. Кроме того, в части города пропало электричество.

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