Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением в Харьковской области

Песков отказался оценивать ситуацию с российскими войсками в Харьковской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации с продвижением российских войск в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем этого делать и сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области на фоне информации о значительном улучшении позиций российских войск.

Также представитель Кремля не стал комментировать вопрос о вероятности вхождения Харьковской области в состав России.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. По его мнению, наступление ВС РФ направлено на истощение и без того слабых украинских военных резервов.