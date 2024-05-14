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08:56, 14 мая 2024Бывший СССР

Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

NYT: глава ГУР Украины Буданов заявил о критической ситуации под Харьковом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит газета The New York Times (NYT).

«Ситуация на грани», — описал NYT обстановку под Харьковом Буданов.

По словам главы ГУР Украины, наступление российских военных на харьковском направлении нацелено на истощение и без того слабых военных резервов республики. Кроме того, для укрепления обороны на данном отрезке фронта украинскому командованию пришлось перебросить войска с других участков передовой.

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Буданов отметил, что Киеву было сложно найти личный состав для перевода в Харьковскую область. Он добавил, что все силы украинской армии в настоящее время находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», — заключил глава ГУР Украины.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась в наиболее уязвимом с начала конфликта положении. По информации The New York Times, из-за острой нехватки боеприпасов и задержек помощи США перспектива открытия нового фронта на харьковском направлении вызывает у солдат ВСУ опасения.

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      Екатерина Грищенко
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