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08:13, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о самом уязвимом за все время положении на фронте

NYT: Украина оказалась в наиболее уязвимом с начала конфликта положении

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина в настоящее время оказалась в наиболее уязвимом положении с начала конфликта. Об этом сообщают командиры и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из различных бригад, передает газета The New York Times (NYT).

«Россия пытается воспользоваться этой возможностью, усиливая свои наступления на востоке страны», — отмечает издание.

Кроме того, на Украине может открыться новый фронт на харьковском направлении, что в условиях задержек помощи США, острой нехватки боеприпасов и растущего числа потерь в личном составе вызывает у бойцов ВСУ опасения.

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      Екатерина Грищенко
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