На Украине заявили о самом уязвимом за все время положении на фронте
NYT: Украина оказалась в наиболее уязвимом с начала конфликта положении
Украина в настоящее время оказалась в наиболее уязвимом положении с начала конфликта. Об этом сообщают командиры и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) из различных бригад, передает газета The New York Times (NYT).
«Россия пытается воспользоваться этой возможностью, усиливая свои наступления на востоке страны», — отмечает издание.
Кроме того, на Украине может открыться новый фронт на харьковском направлении, что в условиях задержек помощи США, острой нехватки боеприпасов и растущего числа потерь в личном составе вызывает у бойцов ВСУ опасения.