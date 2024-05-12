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13:38, 12 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о сложном положении в Харьковской области

Сырский: ситуация в Харьковской области остается обостренной

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о сложном положении ВСУ в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, ситуация на фронте остается обостренной, и в настоящее время продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.

Подразделения Сил обороны делают все возможное, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, пишет Сырский. Он отмечает, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, в том числе кадровые.

12 мая стало известно, что российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава Вооруженных сил Украины в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что из Харьковской области за двое суток эвакуированы более четырех тысяч человек.

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      Леонид Немов
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