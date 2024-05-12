Из Харьковской области эвакуируют тысячи человек

Глава Харьковской администрации сообщил об эвакуации 4 тысяч жителей региона

Из Харьковской области эвакуированы более четырех тысяч человек за двое суток. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что всем эвакуированным предоставляется сопровождение согласно разработанной еще в 2022 году дорожной карте. Им оказывается гуманитарная, медицинская и психологическая помощь.

Кроме того, для эвакуированных развернули почти 900 мест, эта цифра будет увеличиваться при необходимости. При этом у 70 процентов из них есть где жить — в основном они остаются у родственников и близких.

12 мая стало известно, что российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава Вооруженных сил Украины в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске. 11 мая российские бойцы взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.