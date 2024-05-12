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07:47, 12 мая 2024Бывший СССР

В подполье рассказали об ударах по ВСУ в Харьковской области

Лебедев: РФ нанесла удары по технике и личному составу ВСУ в Харьковской области
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его информации, вечером 11 мая были слышны взрывы к северу от Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Агентура несколько раз фиксировала движение машин РСЗО в направлении находящегося там пустыря, откуда производились выстрелы в сторону Белгорода.

Также вечером 11 мая взрыв раздался в Чугуеве, где происходит снабжение украинских войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование подразделений.

Кроме того, имеются сведения о нескольких «прилетах» за ночь в Волчанке. Один из них сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени.

В субботу, 11 мая, бойцы группировки Вооруженных сил России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

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      Марина Совина
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