Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

МО РФ: подразделения «Севера» взяли 5 населенных пунктов в Харьковской области

Бойцы группировки Вооруженных сил (ВС) России «Север» взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. Судя по данным в открытых источниках, это небольшие села, где численность населения варьируется от 200 до 500 человек. В Стрелечьях живут более тысячи человек.

Также стало известно, что ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске, взорвав дамбу на реке Северский Донец в окрестностях поселка Старый Салтов Харьковской области.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Отступление ВСУ в Харьковской области назвали хорошей тенденцией

Глава администрации региона Виталий Ганчев назвал отступление украинских войск в Харьковской области под натиском ВС РФ хорошей тенденцией. Он также отметил, что многие местные жители пытаются выехать из опасной зоны и их решение можно понять.

«Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто. За годы противник окопался в населенных пунктах и окружающих лесных насаждениях, но под натиском наших военнослужащих у них не остается другого выбора, как отступать», — высказался Ганчев.

Зеленский ранее подтвердил наступление на Харьков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой украинский лидер заявил, что Киев ждал этого. При этом Зеленский отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

Также Министерство обороны Украины доложило, что на волчанское направление в Харьковской области были переброшены резервные подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ). Кроме того, власти страны сообщили о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная масса населения уезжает на личном транспорте.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вашингтон передал Киеву «срочно необходимую» помощь из-за продвижения ВС РФ

Как ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому наступлению. По его словам, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Газета New York Post утверждает , что из-за продвижения Российской армии США передали Украине третий транш в рамках одобренной ранее военной помощи. Издание напомнило, что Конгресс одобрил выделение Киеву пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов. Третий транш был переведен в пятницу, 10 мая. По словам госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, помощь Киеву является «значительной» и «срочно необходимой».

Пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, выделенный Пентагоном в пятницу, обеспечит Украину ракетами класса «земля — воздух», артиллерийскими снарядами и другим столь необходимым оружием и оборудованием для сдерживания российского наступления New York Post

При этом Зеленский оказался недоволен этой мерой. Как он написал на своей странице в социальной сети Х, объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно. «Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — написал украинский лидер на своей странице в соцсети.