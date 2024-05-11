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12:04, 11 мая 2024Бывший СССР

Уничтожение моста в Харьковской области попало на видео

ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске и взорвали дамбу
СюжетРакетные удары по Украине:

Telegram-канал «Фронтовая птичка» опубликовал кадры нанесения ракетного удара по мосту через реку Северский Донец в окрестностях поселка Старый Салтов Харьковской области. Отмечается, что переправа была поражена высокоточной крылатой ракетой Х-38, которая находится на вооружении у Российской армии.

Авторы канала отмечают, что данный мост служил логистической артерией для тыла, боевого обеспечения и осуществления подвоза личного состава ВСУ, дислоцирующегося в Волчанске, а также «для бегства в Харьков».

Ранее Вооруженные силы России поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитный ракетный комплекс Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Эти кадры также попали в сеть.

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      Екатерина Подвигина
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