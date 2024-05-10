Российские военные поразили ЗРК Patriot и РЛС ударом ракеты «Искандер»

Военкор Руденко: ВС РФ поразили ЗРК Patriot и РЛС ударом ракеты «Искандер»

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65 Украины в Запорожье. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику поразили в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и двухкоординатную станцию П-19 «Дунай». Кроме того, был поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ