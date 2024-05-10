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13:41, 10 мая 2024Россия

ВС России уничтожили станцию украинского комплекса С-300

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и двухкоординатную станцию П-19 «Дунай». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

«Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВС России поразили склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю ВС России взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции — Новокалиново в Донецкой народной республике, а также Котляровка и Кисловка Харьковской области.

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      Даниил Иринин
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