Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 10 мая 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о боях за взятые под контроль населенные пункты

МО: за неделю ВС России взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За минувшую неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Новокалиново в Донецкой народной республике, а также Котляровка и Кисловка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Как сообщили в МО, в боях за эти населенные пункты со стороны России принимали участие группировки «Запад» и «Центр». Со стороны Украины ВС России на обоих направлениях противостояли более 20 бригад украинских войск.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

«Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два "Leopard" производства ФРГ», — раскрыли подробности недельных боев группы войск «Запад» с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Минобороны. Группа Центр же уничтожила более 2300 бойцов ВСУ.

Всего же с начала проведения СВО ВС России уничтожили 594 самолета, 270 вертолетов, 512 зенитных ракетных комплексов и 15964 танка ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с пассажирами утонул в реке после ДТП в Петербурге и попал на видео

      В дом Дрейка снова попытались ворваться

      Столкнувшегося с автобусом в Петербурге водителя каршеринга задержали

      Фигурантом дела подчиненного замглавы Минобороны Филатова стал гражданин ФРГ

      Россия заявит протест Германии в связи с нападением на бывшее генконсульство

      Более десятка украинских солдат сдались в плен российским войскам за неделю

      Юрий Трутнев покинет пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО

      Военкоры рассказали об активном наступлении на Харьков

      Фармкомпания потеряла десятки миллионов долларов после скандала с БАД

      Почетный президент РФС рассказал о приглашении от УЕФА на матчи Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше