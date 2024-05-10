Минобороны раскрыло подробности о боях за взятые под контроль населенные пункты

МО: за неделю ВС России взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

За минувшую неделю Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО) — Новокалиново в Донецкой народной республике, а также Котляровка и Кисловка Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

Как сообщили в МО, в боях за эти населенные пункты со стороны России принимали участие группировки «Запад» и «Центр». Со стороны Украины ВС России на обоих направлениях противостояли более 20 бригад украинских войск.

«Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два "Leopard" производства ФРГ», — раскрыли подробности недельных боев группы войск «Запад» с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Минобороны. Группа Центр же уничтожила более 2300 бойцов ВСУ.

Всего же с начала проведения СВО ВС России уничтожили 594 самолета, 270 вертолетов, 512 зенитных ракетных комплексов и 15964 танка ВСУ.