В США заявили, что Россия начала наступление на Харьков. Белый дом признал, что помогал Киеву подготовиться к этому
В Вашингтоне считают, что Вооруженные силы (ВС) России начали наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало
Он отметил, что Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому. По словам Кирби, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.
Ранее о наступлении заявляли российские военкоры и президент Украины Владимир Зеленский. Как утверждает украинский лидер, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет. Украинское Минобороны также сообщило, что перебросило резервные части в Харьковскую область.
Как отметил украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, российской армии за первые сутки наступления удалось занять сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Он уточнил, что речь идет о поселках Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка, расположенных в нескольких километрах от границы с Россией и примерно 40 километрах от Харькова.
Вашингтон признал успехи России на востоке Украины
Джон Кирби также признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО).
Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе
Кроме того, он отметил, что задержка принятия решения по помощи Киеву предоставила российским войскам преимущество. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) «нужно время для восстановления инициативы».
ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам
Командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко предупредил, что ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии. По его словам, войскам придется трудно из-за наступления российских сил. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.
О тяжелом положении войск на передовой ранее сообщал Владимир Зеленский. К такому выводу он пришел после доклада главкома ВСУ Александра Сырского. «По всей линии фронта — тяжелые бои», — высказался украинский лидер. Зеленский также указал на необходимость уделить «особое внимание» Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в Донецкой народной республике (ДНР).