В США заявили, что Россия начала наступление на Харьков. Белый дом признал, что помогал Киеву подготовиться к этому

Кирби: Вооруженные силы России начали наступление на Харьков

В Вашингтоне считают, что Вооруженные силы (ВС) России начали наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома

Он отметил, что Вашингтон тесно координировал свои действия с Киевом, чтобы помочь ему подготовиться к этому. По словам Кирби, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

Ранее о наступлении заявляли российские военкоры и президент Украины Владимир Зеленский. Как утверждает украинский лидер, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет. Украинское Минобороны также сообщило, что перебросило резервные части в Харьковскую область.

Как отметил украинский военный журналист и главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, российской армии за первые сутки наступления удалось занять сразу четыре населенных пункта в Харьковской области. Он уточнил, что речь идет о поселках Стрелечье, Красное, Пыльная и Борисовка, расположенных в нескольких километрах от границы с Россией и примерно 40 километрах от Харькова.

Вашингтон признал успехи России на востоке Украины

Джон Кирби также признал, что России удалось достичь успехов в зоне специальной военной операции (СВО).

Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе Джон Кирби координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома

Кроме того, он отметил, что задержка принятия решения по помощи Киеву предоставила российским войскам преимущество. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) «нужно время для восстановления инициативы».

ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

Командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко предупредил, что ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии. По его словам, войскам придется трудно из-за наступления российских сил. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

О тяжелом положении войск на передовой ранее сообщал Владимир Зеленский. К такому выводу он пришел после доклада главкома ВСУ Александра Сырского. «По всей линии фронта — тяжелые бои», — высказался украинский лидер. Зеленский также указал на необходимость уделить «особое внимание» Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в Донецкой народной республике (ДНР).