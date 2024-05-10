Российские войска начали наступление на Харьков. Зеленский заявил, что Украина ждала этого

ВС России масштабно ведут наступление под Харьковом на пяти направлениях

Вооруженные силы (ВС) России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области. Эту информацию сначала сообщили российские военные корреспонденты, а затем подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Днем в четверг, 10 мая, глава подчиненной Киеву военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на ряде участков линии соприкосновения идут бои. В связи с этим он призвал местных жителей соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытия. Также Ганчев предупредил о возможных информационных провокациях с украинской стороны и призвал сохранять бдительность.

Военкоры сообщили о массированной атаке

В этот же день военные корреспонденты сообщили о массированной атаке по территории Харьковской области. По данным журналистов, ВС России наносили удары по населенным пунктам Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка.

Telegram-канал «Военное дело» уточнил, что российские войска начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Однако данную информацию в Минобороны пока не подтвердили.

На Харьковском направлении громко. Есть движение. Всю ночь шли тяжелые удары по объектам ВСУ и позициям укровермахта на приграничных территориях. Били ощутимо сильнее, чем обычно Юрий Котенок военкор

Telegram-канал WarGonzo писал об увеличении артиллерийской активности Вооруженных сил России на харьковском направлении. По мнению авторов канала, ее можно было принять за артподготовку для дальнейших более активных штурмовых действий. «Возможно, это начало перехода из активной обороны к дальнейшему продвижению», — отметили они.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на своих подписчиков из Белгорода рассказал, что в сторону Харьковщины всю ночь «летели подарунки всех возможных калибров».

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские военные усилили обстрелы на севере региона, указав, что «не потерян ни один метр».

Зеленский подтвердил наступление российских войск на Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Российской армии в Харьковской области.

Во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой украинский лидер заявил, что Киев ждал этого. При этом он отметил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министерство обороны Украины, в свою очередь, доложило, что на волчанское направление в Харьковской области были переброшены резервные подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ).

Также украинские власти сообщили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов. Отмечалось, что из города вывезли всех детей, а основная часть населения уезжает на личном транспорте.

Подполье сообщило о заходе в пригород Харькова большого числа украинских военнослужащих

Утром 10 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по расположению ВСУ в Харькове.

Он рассказал, что 3:20 в западном районе города произошли взрывы. В то же время была выпущена украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО), спустя минуту раздался взрыв. «Конкретики пока нет, но скорые дают понимание, что прилетело куда нужно», — уточнил Лебедев.

В 3:50 в том же направлении произошел еще одни взрыв, менее мощный. Кроме того, в пригороде Харькова, городе Дергачи, зафиксированы прилеты фугасных авиабомб 9 мая в 19:40 и 10 мая около четырех часов утра, добавил он.

Лебедев рассказал, что в этот населенный пункт зашло очень много военнослужащих и техники ВСУ. Местную полицию перевели в Харьков, Дергачи находятся под полным контролем украинских сил.

Также подполье сообщило о сильном ударе по городу Волчанску, находящемуся практически на границе с Белгородской областью, и прилете по полигону в Чугуеве Харьковской области.