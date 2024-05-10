Подполье сообщило о российских ударах по расположению ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по расположению ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удары по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации агента, в 3:20 в западном районе города произошли взрывы, к месту происшествия направились машины скорой помощи без сирен, но с мигалками.

По данным подполья, в то же время была выпущена украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО), спустя минуту раздался взрыв. «Конкретики пока нет, но "скорые" дают понимание, что прилетело куда нужно», — уточнил Лебедев.

В 3:50 в том же направлении произошел еще одни взрыв, менее мощный, но с небольшой детонацией, заявил подпольщик. Кроме того, в пригороде Харькова, городе Дергачи, зафиксированы прилеты ФАБ 9 мая в 19:40 и 10 мая около четырех часов утра.

Лебедев рассказал, что в этот населенный пункт зашло очень много военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины. Местную полицию перевели в Харьков, Дергачи находятся под полным контролем ВСУ.

Также подполье сообщило о сильном ударе по городу Волчанск, находящийся практически на границе с Белгородской областью, и прилете по полигону в Чугуеве Харьковской области.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по путевой станции в Снигиревке, а также расположению украинских войск в Новопетровке Николаевской области.