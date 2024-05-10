Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 10 мая 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о российских ударах по расположению ВСУ в Харькове

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по расположению ВСУ в Харькове
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удары по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По информации агента, в 3:20 в западном районе города произошли взрывы, к месту происшествия направились машины скорой помощи без сирен, но с мигалками.

По данным подполья, в то же время была выпущена украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО), спустя минуту раздался взрыв. «Конкретики пока нет, но "скорые" дают понимание, что прилетело куда нужно», — уточнил Лебедев.

В 3:50 в том же направлении произошел еще одни взрыв, менее мощный, но с небольшой детонацией, заявил подпольщик. Кроме того, в пригороде Харькова, городе Дергачи, зафиксированы прилеты ФАБ 9 мая в 19:40 и 10 мая около четырех часов утра.

Лебедев рассказал, что в этот населенный пункт зашло очень много военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины. Местную полицию перевели в Харьков, Дергачи находятся под полным контролем ВСУ.

Также подполье сообщило о сильном ударе по городу Волчанск, находящийся практически на границе с Белгородской областью, и прилете по полигону в Чугуеве Харьковской области.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по путевой станции в Снигиревке, а также расположению украинских войск в Новопетровке Николаевской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России уничтожили пять беспилотников ВСУ над тремя областями

      В Польше нашли могилу снимавшего расправу над российским военным наемника

      Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию

      Панарин забросил победную шайбу в овертайме в матче плей-офф НХЛ

      Жителей российского города призвали укрыться из-за ракетной опасности

      Объект критической инфраструктуры в Херсоне подвергся удару

      Володин высказался о предстоящих встречах Мишустина с главами думских фракций

      В «Москве 24» сообщили о наказании за «хардбасс» во время эфира с парада

      Матвиенко направила Путину кандидатуры на должность главы Счетной палаты

      Россиянин Ничушкин повторил рекорд НХЛ по длительности голевой серии в плей-офф

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше