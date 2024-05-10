Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Николаевской области

Лебедев: ВС РФ ударили по путевой станции в Снигиревке и расположению ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по путевой станции в Снигиревке, а также расположению украинских войск в Новопетровке Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в ночь с четверга на пятницу, с 9 на 10 мая, в 03:00 и 03:20 были слышны взрывы в Снигиревке и в Новопетровке Снигиревского района.

«Местные жители описывают удар как очень мощный», — подчеркнул Лебедев. К 05:00 из Николаева приехали десять машин скорой помощи.

Ранее стало известно о большом количестве колонн боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области.