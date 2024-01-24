В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ

Жители Николаева сообщили о колоннах техники ВСУ, идущих к Херсонской области

Жители города Николаев заметили большое количестве колонн боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Также, по его словам, в том районе началась интенсивная подготовка и обучение новых подразделений ВСУ.

Ранее старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин заявлял, что ВСУ полностью остановили попытки наступления, чтобы выстроить плотную оборону. По его мнению, таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к предполагаемому наступлению российских войск на Херсон. «Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — объяснил он.