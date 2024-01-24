Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:42, 24 января 2024Бывший СССР

В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ

Жители Николаева сообщили о колоннах техники ВСУ, идущих к Херсонской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители города Николаев заметили большое количестве колонн боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направляются в сторону подконтрольного Киеву Снигиревского округа Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Также, по его словам, в том районе началась интенсивная подготовка и обучение новых подразделений ВСУ.

Ранее старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин заявлял, что ВСУ полностью остановили попытки наступления, чтобы выстроить плотную оборону. По его мнению, таким образом ВСУ копируют тактику России, готовясь к предполагаемому наступлению российских войск на Херсон. «Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ваша совесть многое стерпит». Лавров колко ответил Западу на обвинения России из-за СВО

      В США раскрыли цель участия Никки Хейли в праймериз

      Россияне назвали минусы съемного жилья

      Продажи одного вида российской техники заметно выросли

      Четыре человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

      В Николаеве заметили идущие в сторону Херсона большие колонны техники ВСУ

      Минобороны заявило об перехвате четырех беспилотников над Орловской областью

      Суд вынес вердикт по делу о передаче бренда «Балтики» структуре Carlsberg

      Дочь Джуда Лоу показала фото с секс-игрушкой

      В Черном море нашли и обезвредили мину ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше