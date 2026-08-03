Гоблин «разорался» из-за проституток

Блогер Пучков возмутился, что в обществе стали терпимее относиться к проституткам

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, возмутился из-за того, что в обществе стали терпимее относиться к проституткам. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Общество это больше не осуждает, вы его сами довели до такого состояния. Когда у вас все проститутки и актрисы порнофильмов — "актриса из фильмов для взрослых". Каких, блин, "для взрослых?" Вы что вообще?» — возмутился блогер и добавил, что он «разорался».

Пучков также обратил внимание на то, что раньше секс-работницы были нерукопожатными, а сейчас стали популярными.

Ранее Гоблин признался, что переживает за зумеров. Он заявил, что представители молодого поколения плохо воспитаны.

До этого переводчик обратился к россиянам, которые все время жалуются. Он призвал их заняться делом.