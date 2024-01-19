Украину уличили в копировании российской «линии обороны Суровикина»

Старлей ДНР Матюшин: Киев готовится к обороне Херсона, копируя тактику России

Киев полностью остановил наступление, чтобы выстроить плотную оборону. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) копируют тактику России, готовясь к тому, что ВС РФ пойдут в наступление на Херсон, в этом их уличил старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке, участник военных действий в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин в беседе с URA.RU.

«ВСУ полностью копируют так называемую "линию (главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ Сергея — прим. «Ленты.ру») Суровикина", которую мы возводили непосредственно в конце 2022-го — начале 2023 года. Я думаю, она будет практически такой же, только с учетом некоторых особенностей рельефа, ландшафта и всего прочего», — отметил Матюшин.

Это означает, что украинская армия стремится создать оборонительную линию на глубине 30-60 километров от линии боевых действий. Так будет происходить на Днепре, чтобы противостоять российским войскам в его форсировании, а также вдоль границ РФ и Белоруссии, уверен старлей.

«Они будут усиливать правый берег Днепра какими-то оборонительными сооружениями: противотанковыми рвами, траншеями, блиндажами, огневыми точками, узлами обороны и прочим. А также вдоль границы Беларуси и России, опасаясь наступательных действий нашей армии и с этой стороны», — предположил Александр Матюшин.

По его словам, все это указывает на подготовку ВСУ к российскому наступлению, так как ВС РФ к концу 2023 года перехватили инициативу у Киева практически по всем фронтам.

«Противник понимает, что сил у него нет. Он вынужден маневрировать своими резервами, перекидывая их с одного направления на другое. И там, где он это делает, следом начинаются наши наступательные действия», — объяснил старший лейтенант ДНР. Он добавил, что в случае перехода российских войск на правый берег Днепра ВСУ потеряют оккупированную ими часть Херсона.

Создать собственную прочную «линию обороны Суровикина» Украина не успеет, если до весны строительству успеет помешать разведка ВС РФ с воздуха и последующие удары по целям. «Плюс все зависит от погодных условий. В мороз возвести довольно хорошую линию обороны невозможно», — отметил Матюшин.

Ранее начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о потерях ВСУ при контрнаступлении. По его словам, украинская армия потеряла на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и другие машины, поставленные западными странами.