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23:35, 27 июля 2026 (обновлено: 23:37, 27 июля 2026)Россия

ВСУ атаковали Севастополь

Развожаев: Военные отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито два БПЛА в Балаклавском районе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поздним вечером 27 июля вновь пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Севастополь. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В городе работала противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы. Примерно за час, с 22:00 до 23:00, было сбито два вражеских беспилотника в Балаклавском районе.

Информации о разрушениях и пострадавших не было.

В 23:27 в Севастополе был дан отбой воздушной тревоги.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о последствиях очередной атаки ВСУ на город. Удар был нанесен по одному из предприятий, в результате чего погиб мирный житель, еще один мужчина был госпитализирован.

Ранее же Украина ударила беспилотниками по жилому многоквартирному дому в Керчи, пострадали десять человек.

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