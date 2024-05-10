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13:09, 10 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о боях на линии соприкосновения в Харьковской области

Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о боях на линии соприкосновения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Харьковской области идут бои на ряде участков линии соприкосновения. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«В связи с этим прошу жителей, проживающих в этих местах, соблюдать осторожность и без острой необходимости не покидать укрытий», — написал он.

Ганчев предупредил о возможных информационных провокациях с украинской стороны и призвал сохранять бдительность.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области. Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Утверждается, что они улучшили положение на переднем крае.

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      Алевтина Запольская
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