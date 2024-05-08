Российские войска взяли под контроль село в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области
Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области, сообщило 8 мая Минобороны России.
Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Также утверждается, что они улучшили положение на переднем крае.
Кроме того, сообщается о двух отраженных за сутки контратаках штурмовых групп бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Стельмаховка Луганской народной республики.
В среду же стало известно, что также ВС РФ взяли под контроль Новокалиново в Донецкой народной республике.