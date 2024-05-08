Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 8 мая 2024Россия

Российские войска взяли под контроль село в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль село Кисловка в Харьковской области, сообщило 8 мая Минобороны России.

Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Запад». Также утверждается, что они улучшили положение на переднем крае.

Кроме того, сообщается о двух отраженных за сутки контратаках штурмовых групп бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Стельмаховка Луганской народной республики.

В среду же стало известно, что также ВС РФ взяли под контроль Новокалиново в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко поднял стоимость поставок товаров в Россию. С чем это связано?

      Москву засыпало майским снегом

      Российские дроны научились залетать в тыл ВСУ незамеченными

      Обнаружено новое свойство света

      В Италии сообщили о планах НАТО запретить ввод войск на Украину

      Сербия поддержала Китай в вопросе Тайваня

      Звезда «Ворониных» раскрыла подробности проваленных проб в продолжение сериала

      Бойца Ибрагима Исламова задержали за ДТП на мосту Петербурга

      Украинского олигарха обвинили в организации заказного убийства. Ему грозит пожизненное заключение

      Известная российская телеведущая стала матерью во второй раз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше