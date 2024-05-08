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13:42, 8 мая 2024Россия

Российские войска взяли под контроль третий за неделю населенный пункт в ДНР

МО РФ: Вооруженные силы взяли под контроль Новокалиново в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль Новокалиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО).

По данным оборонного ведомства, российские войска взяли село под полный контроль. В боях на этом направлении участвовала группировка «Центр». При столкновениях с российским военными Украина на этом направлении потеряла до 415 военнослужащих.

Новокалиново стало третьим населенным пунктом в ДНР за неделю, в который вошли Вооруженные силы России. Ранее под контроль было взято село Очеретино, а 6 мая — село Соловьево.

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Отдельно в МО сообщили, что в Донецкой области был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, сегодня, 8 мая, Минобороны отчиталось о контроле над селом Кисловка.

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      Марк Леонов
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