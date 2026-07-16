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06:23, 16 июля 2026Мир

КСИР заявил об ударе по американским военным в Кувейте

КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных в Кувейте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по скоплению американских военных, а также по радиолокационной станции системы противовоздушной обороны (ПВО) в Кувейте. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«РЛС системы C-RAM на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте наряду с районом, в котором собрались американские военные, стали целями комбинированного удара», — говорится в заявлении.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американская армия нанесла удары по командным центрам и объектам ПВО Ирана, а также по портовому городу Бендер-Аббас.

До того детский онкологический центр в Ахвазе (Иран) временно эвакуировали из-за ударов США неподалеку от медицинского учреждения.

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