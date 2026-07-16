В Иране из-за ударов США эвакуировали детский онкологический центр

Детский онкоцентр в Ахвазе эвакуировали из-за ударов США

Детский онкологический центр в Ахвазе (Иран) временно эвакуировали из-за ударов США неподалеку от медицинского учреждения. Об этом сообщил Press TV в своем Telegram-канале.

«После ударов США вблизи больницы имени Шахида Багаи в Ахвазе, детского онкологического центра, учреждение временно эвакуируют, и семьям приходится собираться на улице со своими детьми», — говорится в сообщении.

Руководитель Центра по связям с общественностью Минздрава Ирана Хосейн Керманпур уточнил, что на территории медицинского учреждения остались только тяжело больные пациенты.

Ранее CNN сообщала, что военное руководство США одобрило нанесение ударов по целям в Иране, включая школу в Минабе, проигнорировав предупреждение об устаревших разведданных. При этом американские военные, по данным источников, установили причину случившегося через несколько дней, но доклад так и не опубликовали.