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18:28, 15 июля 2026Мир

Трамп усомнился в публикации итогов расследования об ударе по школе в Иране

Президент США Трамп усомнился в публикации итогов расследования об ударе по школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

Результаты расследования американскими военными обстоятельств удара по школе для девочек в иранском городе Минаб, вероятно, никогда не увидят свет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Я знаю, что мы ждем итоговый доклад. Не думаю, что можно сделать окончательный доклад. Мне надо посоветоваться с военными. Возможно, есть причина, по которой они не могут (опубликовать доклад с результатами расследования)», — сказал американский лидер, усомнившись, «что кто-либо когда-либо сможет сказать, что там произошло».

На замечание журналиста о наличии кадров с места трагедии, на которых видны обломки американской ракеты «Томагавк», Трамп заявил, что «есть вероятность того, что эти кадры были сгенерированы ИИ».

Ранее CNN сообщала, что военное руководство США одобрило нанесение ударов по целям в Иране, включая школу в Минабе, проигнорировав предупреждение об устаревших разведданных. При этом американские военные, по данным источников, установили причину случившегося через несколько дней, но доклад так и не опубликовали. В результате атаки 28 февраля погибли 175 человек, в том числе 168 учениц, еще 95 пострадали.

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