14:37, 28 февраля 2026Мир

Израиль разбомбил школу

ANA: Израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: @mehrnews

Израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает корреспондент новостного агентства ANA.

В настоящее время подтверждена гибель 24 девочек, указал изданию командир спецподразделения полиции городского округа Минаб Мохаммад Радмехр.

«Сейчас мы расчищаем завалы, и число погибших студентов превышает указанное число», — подчеркнул правоохранитель.

Ранее агентство Mehr сообщило, что в результате удара по школе 45 человек получили различные травмы.

