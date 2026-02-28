Израиль разбомбил школу

ANA: Израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе

Израильские удары разрушили женскую школу в иранском Минабе в провинции Хормозган на юге страны. Об этом сообщает корреспондент новостного агентства ANA.

В настоящее время подтверждена гибель 24 девочек, указал изданию командир спецподразделения полиции городского округа Минаб Мохаммад Радмехр.

«Сейчас мы расчищаем завалы, и число погибших студентов превышает указанное число», — подчеркнул правоохранитель.

Ранее агентство Mehr сообщило, что в результате удара по школе 45 человек получили различные травмы.