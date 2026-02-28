Число погибших в Иране школьниц резко увеличилось

Mehr: Число погибших из-за удара по Ирану школьниц возросло до 24

Число погибших во время утреннего удара по Ирану учениц начальной школы на юге страны возросло с пяти до 24. Об этом сообщает Mehr.

Кроме того, 45 человек получили различные травмы.

Образовательное учреждение расположено в провинции Хормозган, округ Минаб, на юге Исламской Республики.

В ответ на утреннюю атаку Иран в данный момент атакует американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока. В Корпусе стражей исламской революции подчеркивают, что ответные действия Тегерана на удары США и Израиля будут продолжаться до полного разгрома врага.

