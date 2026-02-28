Реклама

14:00, 28 февраля 2026

В КСИР прокомментировали ответные действия на атаку США и Израиля

КСИР: Ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что ответные действия Тегерана на удары США и Израиля будут продолжаться до полного разгрома врага. Об этом сообщает Reuters.

«Ответные действия Тегерана будут продолжаться неустанно до тех пор, пока враг не будет окончательно разгромлен», — прокомментировали вооруженный конфликт в Революционной гвардии Ирана.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Исламской Республики Махмуд Набавиан заявил, что атака Израиля и США может привести к крупной войне. По его словам, военный конфликт затронет весь Ближний Восток.

