Израиль нанес удар по Ирану

Глава МО Кац: Израиль начал превентивную атаку на Иран

Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, передает Reuters.

«Израиль нанес превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль», — заявил глава оборонного ведомства.

Согласно данным иранского агентства Tasnim, в Тегеране прогремело как минимум два взрыва, очевидцы сообщают о густом дыме в небе.

При этом по всему Израилю объявлена тревога из-за возможной ракетной атаки. По сообщениям РИА Новости, сирены воздушной тревоги впервые за долгое время прозвучали в Тель-Авиве. Кроме того, власти разослали жителям страны сообщение с рекомендацией находиться вблизи защищенных помещений «в связи с ситуацией с безопасностью».

Ранее стало известно, что власти США призвали американских граждан в срочном порядке покинуть Израиль в связи с угрозой возобновления войны с Ираном. Вашингтон также разрешил американским госслужащим, «чья работа не является критически важной», и их семьям покинуть страну.