Американцев призвали срочно покинуть Израиль

Guardian: США призвали американцев срочно покинуть Израиль из-за Ирана

Власти США призвали американских граждан в срочном порядке покинуть Израиль в связи с угрозой возобновления войны с Ираном. Об этом сообщает The Guardian.

«В рекомендациях Государственного департамента США также содержится призыв воздержаться от поездок в Израиль. Гражданам США следует "рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы"», — пишет газета.

Вашингтон также разрешил американским госслужащим, «чья работа не является критически важной», и их семьям покинуть страну.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн в ходе закрытых встреч предупредил американское руководство о высоком риске потерь в потенциальной войне с Ираном.