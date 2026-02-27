Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 27 февраля 2026Мир

Американцев призвали срочно покинуть Израиль

Guardian: США призвали американцев срочно покинуть Израиль из-за Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jamal Awad / Reuters

Власти США призвали американских граждан в срочном порядке покинуть Израиль в связи с угрозой возобновления войны с Ираном. Об этом сообщает The Guardian.

«В рекомендациях Государственного департамента США также содержится призыв воздержаться от поездок в Израиль. Гражданам США следует "рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы"», — пишет газета.

Вашингтон также разрешил американским госслужащим, «чья работа не является критически важной», и их семьям покинуть страну.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн в ходе закрытых встреч предупредил американское руководство о высоком риске потерь в потенциальной войне с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Самолет из Египта с россиянами на борту начал подготовку к аварийной посадке

    Инфляция в России ускорилась

    Российский судья преуспел в долларовом бизнесе

    Спортивный арбитражный суд оценил решение отстранить российских лыжников

    Волочкова заявила о проблемах с яйцами в Германии

    Американцев призвали срочно покинуть Израиль

    Звезду реалити-шоу об отношениях обвинили в 11 изнасилованиях

    Директор Долиной высказался о последствиях скандала из-за ее квартиры

    Назван неожиданный способ справиться со страхом одиночества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok