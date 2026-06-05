В администрации президента рассказали об отрезвлении покинувших страну россиян

Журавский: Отказ иностранных брендов в продаже товара — отрезвление для уехавших россиян

Отказ иностранных брендов продавать товары гражданам России может отрезвляюще повлиять на покинувших страну россиян, считает заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это уже давно известный факт. Может, оно даже и неплохо. Такая форма отрезвления для наших уехавших коллег», — подчеркнул Журавский.

Он добавил, что, по данным социологов, предпочтения россиян меняются — они все чаще отдают предпочтение отечественным брендам при выборе как товаров, так и контента, например, кинофильмов и сериалов.

«Связано это не только с тем, что Россия находится под санкциями. Но и с тем, что мы начинаем осознавать свою субъектность в том числе и в сфере потребления», — сказал Журавский.

Новости о том, как модные магазины отказывают россиянам, появляются в СМИ регулярно. В апреле фигуристка Аделия Петросян осталась без украшений Dior из-за российского паспорта. Спортсменка хотела приобрести серьги и кольцо в бутике модного дома в аэропорту Милана, однако консультанты отказали ей в покупке из-за бордового паспорта. Аналогичная ситуация произошла в магазине Louis Vuitton, призналась знаменитость.