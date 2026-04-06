Фигуристка Аделия Петросян осталась без украшений Dior из-за российского паспорта

Фигуристке Петросян не продали кольцо Dior в Милане из-за российского паспорта

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась без украшений люксового бренда Dior из-за паспорта. Об этом она рассказала в шоу Alekó in my bag.

18-летняя спортсменка хотела приобрести серьги и кольцо в бутике модного дома в аэропорту Милана, однако консультанты отказали ей в покупке из-за бордового паспорта. Аналогичная ситуация произошла в магазине Louis Vuitton, призналась знаменитость. «У меня остался небольшой осадок», — пожаловалась она.

По словам Петросян, она также попросила другого спортсмена-приятеля с паспортом Грузии купить ей желаемые ювелирные изделия, однако ему тоже отказали, поскольку увидели, что он направляется из Италии в Москву.

В августе 2025 года блогерше Еве Коктыш также отказались продать вещи в люксовом бутике в Париже из-за белорусского паспорта.