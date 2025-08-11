Блогерше отказались продать вещи в люксовом бутике в Париже из-за паспорта

Белорусской блогерше Еве Коктыш отказались продать вещи в Париже из-за паспорта

Популярной блогерше Еве Коктыш не продали вещи в люксовом бутике в Париже из-за белорусского паспорта. Об этом сообщила ее приятельница NIKKI SEY в TikTok.

Девушки отправились на шопинг в магазин бренда Saint Laurent, где Коктыш не продали выбранные позиции из-за гражданства. По словам инфлюэнсеров, товары отказываются продавать не только белорусам, но и путешественникам с российским паспортом.

«Я просто в шоке. В первый раз со мной такое происходит», — высказалась Коктыш в видео. «Честно, я не думала, что мы когда-то с таким столкнемся. Я думала, что все это неправда», — согласилась ее подруга.

В апреле 2022 года в главном универмаге Парижа жителям России также отказались продавать товары.